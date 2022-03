The Batman: tutti i Funko POP! tratti dal film DC in uscita oggi

Batman è probabilmente tra i personaggi Funko POP! con più varianti, vista la quantità di versioni esistenti tra film, serie animate, fumetti e videogiochi. L’ultimo arrivo nell’universo Funko dedicato al personaggio DC è la collezione relativa a The Batman, il lungometraggio di Matt Reeves in sala da oggi.

Come possiamo vedere dalle immagini, sono disponibili svariati modelli del protagonista, oltre a Catwoman, Oswald Cobblepot e L’Enigmista, alcuni dei quali anche in versione Chase; in più, i peluche, i portachiavi e due esclusivi Funko POP! con veicolo: Selina Kyle in sella alla sua moto e Batman che guida la sua Batmobile.

Infine, abbiamo anche un imponente Batman in versione Jumbo. Batman di dimensioni standard è disponibile in posa classica, “Pronto alla battaglia” e con tuta alare. Tutte le figure singole sono alte circa 10 cm, mentre la Jumbo più di 25! Per maggiori info, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale Funko.

