The Baby: il teaser trailer della serie horror-comedy di HBO che uscirà ad aprile

HBO ha pubblicato il teaser trailer di The Baby, la serie TV che mischia horror e commedia e che in qualche modo si rifà al film cult Omen – Il presagio. Il telefilm farà il suo debutto sulla rete americana il 24 aprile.

Qui sotto trovate il trailer di The Baby.

La serie sarà composta da otto episodi. I creatori del progetto sono Siân Robins-Grace e Lucy Gaymer, che mettono al centro del telefilm una madre che non vuole avere un bambino. Michelle De Swarte interpreta Natasha, una 38enne frustrata dal fatto che tutti i suoi amici stanno avendo dei bambini. Ma quando improvvisamente anche lei si troverà ad averne uno, la sua vita cambierà in maniera drammatica. Il bambino trasformerà la vita di Natasha in un vero e proprio orrore.

Il cast comprende anche la presenza di Amira Ghazalla, che veste i panni di Mrs. Eaves, una settantenne che sembra trovarsi in ogni luogo in cui è presente anche il bambino; ed Amber Grappy che fa Bobbi, la sorella giovane di Natasha, una donna che non desidera altro che diventare genitore.

Il resto del cast include Patrice Naiambana (“Spectre”) che fa il padre di Natasha, Sinéad Cusack (“Marcella”) che interpreta la madre Barbara, Shvorne Marks (“Endeavour”) veste i panni di Mags, Isy Suttie (“Peep Show”) fa Rita, Tanya Reynolds (“Sex Education”) è Helen, Seyan Sarvan (HBO Max’s “It’s a Sin”) fa Nour, Karl Davies (“The Tower”) è Jack, e Divian Ladwa (“Ant-Man and the Wasp”) interpreta Fooze.