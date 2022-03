Steam Deck incompatibile con Destiny 2, Bungie avverte: “rischiate il ban”

Nemmeno Destiny 2 è compatibile con la Steam Deck, nuova console di Valve spedita alla stampa e ai primi utenti proprio in questi giorni. Gli utenti che tenteranno di avviare il gioco di Bungie verranno automaticamente riportati alla libreria di Steam.

In altre parole: non esiste un modo, quantomeno legittimo, per avviare Destiny 2 sulla Steam Deck. Sembrerebbe che l’incompatibilità non dipenda strettamente dai limiti hardware della console, quanto dalla difficoltà per il publisher di implementare i sistemi di sicurezza contro i cheat.

Tale difficoltà avrebbe spinto anche altre aziende a prendere decisioni molto simili: ad esempio Fortnite non può essere riprodotto dalla Steam Deck e se si tenta di avviare il gioco, l’esito non cambia. Si viene sempre riportati automaticamente alla libreria di Steam.

Bungie ha anche avvertito gli utenti più smanettoni: se si tenta di aggirare le restrizioni per riprodurre comunque il gioco, le conseguenze saranno serie. Il publisher ha spiegato che sospenderà l’account di tutti i giocatori beccati a riprodurre Destiny 2 sulla Steam Deck.

Destiny 2 non è compatibile con i dispositivi Steam Deck né con i sistemi che utilizzano Proton di Steam Play. Avviando Destiny 2 da una console Steam Deck, il giocatore non sarà in grado di accedere al gioco e sarà riportato alla libreria. I giocatori che dovessero tentare di aggirare l’incompatibilità di Destiny 2 riceveranno un ban.

si legge nelle FAQ aggiornate pubblicate da Bungie.