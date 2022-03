Realme V25 è il nuovo smartphone budget con RAM fino a 19 GB

Realme si trova a rilasciare continuamente nuovi dispositivi interessanti, ed ecco che un nuovo smartphone è stato annunciato in via ufficiale con specifiche da tenere d’occhio. Si tratta del Realme V25, il quale si presenta con un prezzo di 1.999 yuan (circa 316$), prezzo che riguarda il taglio da 12 GB di RAM + 128 GB di spazio per l’archiviazione, con un debutto già a partire dalla giornata di domani, seppur non ci siano ancora novità specifiche relative all’arrivo in Italia.

La vera peculiarità dell’articolo è che nonostante il prezzo abbastanza accessibile, e un quantitativo di RAM già in genere più che sufficiente con la versione base, si ha modo di sfruttare il software per ottenere un totale di 7 GB di RAM aggiuntivi, portando quindi il totale a 19, cifra che in genere si vede nei dispositivi top-end. La tecnologia si occupa di trasformare per brevi periodi parte dello spazio di archiviazione come RAM, con la possibilità di gestire un maggior quantitativo di applicazioni e in maniera efficiente.

Si parla poi di una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W, con la possibilità stando a quanto dichiarato di poter chiamare per 49 ore consecutive, riprodurre musica per 90, chattare per 15,5 e registrare video per 6,5. Il display scelto misura 6,6 pollici e offre risoluzione Full HD+ con 120 Hz di refresh rate, mentre all’interno è presente il SoC Snapdragon 695 con GPU Adreno 619L, e il sensore per le impronte digitali è presente sul lato.

Parlando delle fotocamere, è presente una 64 MP come principale, assieme a LED flash, sensore di profondità da 2 MP e macro da 2 MP, con 16 MP invece per i selfie. Delle specifiche davvero interessanti se confrontate con il pezzo, che lasciano sperare che l’articolo abbia in futuro modo di essere rilasciato anche nel nostro paese.