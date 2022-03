Joe vs Carole: una clip di montaggio ci presenta i protagonisti della serie Peacock

Arriva oggi, sulla piattaforma Peacock, Joe vs Carole, la nuova serie tv ispirata all’animata faida tra Joe Exotic e Carole Baskin, alla base anche della docuserie Netflix Tiger King. Ecco una clip di montaggio ufficiale che ci presenta i due protagonisti della vicenda, interpretati da John Cameron Mitchell e Kate McKinnon, con Kyle MacLachlan nel ruolo di Howard Baskin, marito di Carole.

La serie arriverà in Italia su Sky e Now a partire da domani. Questa la sinossi ufficiale:

Joseph Schreibvogel, conosciuto come Joe Exotic, è il carismatico proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park, uno zoo dell’Oklahoma specializzato in grandi felini, che l’ha reso l’allevatore di tigri più noto degli Stati Uniti. Ancora più noto l’ha reso la sua condotta criminale: dopo aver maltrattato gli animali del suo parco e commissionato l’omicidio di un’attivista intenta a smascherare i suoi abusi, è stato condannato a 22 anni di reclusione. L’attivista in questione è Carole Baskin, grande appassionata di felini e direttrice dell’associazione no profit Big Cat Rescue. La dura opposizione di Carole alle pratiche di Joe dà vita a una vera e propria faida, sempre più sul punto di trasformarsi in tragedia.

