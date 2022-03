Iliad Italia è il brand di telefonia mobile che cresce più rapidamente al monod

Nell’ultimo rapporto di Brand Finance si parla anche di Iliad Italia. Il motivo? È l’operatore di telefonia mobile in maggiore rapida crescita al mondo. Iliad, scrive BF, non è un peso massimo del settore. Anzi, viene definito un “brand minore, ma in rapidissima crescita”.

Il rapporto spiega che il valore del marchio è cresciuto in appena un anno del 109%, raggiungendo i 447 milioni di dollari. È una prestazione non eguagliata da nessun altro brand della telefonia al mondo.

Brand Finance spiega che la crescita di Iliad è fondamentalmente dettata dalla sua capacità di creare una base di utenti molto fedele, offrendo servizi di alta qualità ad un prezzo minore della concorrenza.

Iliad Italia è attivo solamente da metà del 2018, ma occupa già il 10% del market share, con 8 milioni di clienti e una rete di 8.500 punti vendita – ufficiali o in partner – retail distribuiti su tutto il territorio nazionale.

«Il recente tentativo di acquistare le operazioni italiane di Vodafone rivelano le ambizioni di questo player, che potrebbe diventare una vera minaccia per le ‘big three’ del mercato italiano», continua Brand Finance nella sua analisi.

Il secondo brand per rapidità di crescita è Moov. In un anno è cresciuto del 104% e lo si deve, scriva BF, al rebranding di 11 diverse sussidiarie di altrettanti paesi africani, che oggi operano tutte sotto il brand Moov Africa.