Good Omens 2: concluse le riprese della seconda stagione

Lo stesso regista della serie TV Good Omens 2 ha annunciato la fine delle riprese: Douglas Mackinnon ha tweetato un’immagine in cui ha mostrato una porta di uscita, che in maniera figurata e concreta rappresenta l’allontanamento dal set della produzione.

Qui sotto trovate il tweet che sancisce la fine delle riprese di Good Omens 2.

Good Omens 2 racconterà ancora di Aziraphale, un angelo puntiglioso nonché commerciante di libri rari, e del demone Crowley. Mentre i due vivono tra le strade di Soho a Londra, si ritrovano ad avere a che fare con un messaggero inaspettato che rivelerà loro un mistero sorprendente.

In Good Omens 2 i protagonisti saranno ancora una volta Michael Sheen e David Tennant, e ci sarà anche Derek Jacobi nei panni di Metraton, mentre è nuovo il nome di Dame Siân Phillips; mancheranno, invece, Frances McDormand e Benedict Cumberbatch. Mark Gatiss (Sherlock), Steve Pemberton (Killing Eve) e Reece Shearsmith (Inside No. 9). E poi ancora di Niamh Walsh (The English Game), Tim Downie (Outlander), Pete Firman (The Magicians), Andi Osho (I May Destroy You) e Alex Norton (Pirati dei Caraibi).

Parlando di questa seconda stagione Neil Gaiman ha dichiarato:

In questa nuova stagione troveremo dei vecchi amici chiamati a risolvere dei misteri estremamente misteriosi, ed incontreremo dei nuovi umani (vivi, morti, ed altri ancora), angeli e demoni.

