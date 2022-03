Titans 4: iniziate le riprese con una prima immagine dal set

Le riprese di Titans 4 sono appena iniziate, e la produzione ha deciso di condividere l’evento con una immagine dal set che mostra il primo ciak. L’attesa per la quarta stagione è tanta, considerando che gli appassionati si aspettano l’arrivo di un grande villain, ed in effetti è stato ingaggiato Joseph Morgan di The Vampire Diaries per vestire i panni di Brother Blood.

Intanto ecco la prima immagine dal set di Titans 4.

Nella terza stagione di Titans i personaggi protagonisti si sono ritrovati a Gotham City, dove si incontrandosi con dei vecchi amici hanno fronteggiato nuove situazioni pericolose.

Questo il cast completo di Titans 3: Brenton Thwaites (Dick Grayson / Nightwing), Anna Diop (Kory Anders / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Gar Logan / Beast Boy), Conor Leslie (Donna Troy / Wonder Girl), Curran Walters (Jason Todd / Red Hood), Joshua Orpin (Conner Kent / Superboy), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk), Minka Kelly (Dawn Granger / Dove), Damaris Lewis (Blackfire), Savannah Welch (Barbara Gordon), Vincent Kartheiser (Dr. Jonathan Crane) e Jay Lycurgo (Tim Drake).

Ricordiamo che le tre stagioni di Titans si possono vedere in Italia sulla piattaforma streaming Netflix.

