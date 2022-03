Redmi Note 11E in arrivo in Cina, dettagli e data d’uscita

Xiaomi ha da poco avuto modo di annunciare un nuovo dispositivo legato al suo marchio Redmi, si parla nello specifico del Redmi Note 11E 5G, il quale come confermato si presenta al momento per il mercato cinese, seppur non sia da escludere in futuro un debutto anche nel resto del mondo.

Abbiamo a che fare con un telefono che si presenta con uno schermo da 6,58 pollici Full HD+ (2408×1080 pixel) LCD, con un totale di 90 Hz di refresh rate e una fotocamera da 5 MP nella parte frontale dedicata ai selfie, con un SoC MediaTek Dimensity 700 abbinato con 4 o 6 GB di RAM e MIUI basata su Android 11. Per l’archiviazione UFS 2.2 si potrà optare solamente per i 128 GB di base, seppur sia possibile espandere il tutto fino a 1 TB totale grazie a una micro SD.

Non può mancare il sensore per le impronte digitali nella parte frontale, oltre che una fotocamera sul retro da 50 MP con sensore di profondità da 8 MP, e si parla infine di una batteria standard da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W, pronta quindi a riempirsi nel giro di non troppo tempo, seppur non si parli di velocità di ricarica esattamente fulminee.

Sono state confermate le colorazioni nera, grigia e verde, con prezzi che al cambio attuale risultano di circa 189$ per la versione da 4 GB + 128 GB e 205$ per quella da 6 GB + 128 GB, con un debutto fissato per la giornata del 18 marzo 2022.