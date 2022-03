Dragon Ball Super: Super Hero – Ecco il trailer del film

Online è stato diffuso il trailer del film Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo lungometraggio dedicato a Dragon Ball che arriverà in Giappone il 22 aprile, mentre la distribuzione negli Stati Uniti sarebbe prevista per l’estate. Si tratta del primo film della saga fatto interamente in CG.

Ecco il trailer di Dragon Ball Super: Super Hero proposto da Toei Animation.

Gli eventi del film si svolgono diversi anni dopo ciò che è accaduto in Dragon Ball Super: Broly. Come si può vedere nel filmato Gohan sembra aver raggiunto la sua ultima trasformazione, ed anche Piccolo è passato ad un nuovo livello.

A lavorare su questo lungometraggio è stato anche il creatore della saga, Akira Toriyama. Ecco cosa ha dichiarato in precedenza lo stesso Toriyama:

Un film completamente nuovo è attualmente in lavorazione! Proprio come il film precedente, sarò a capo della produzione della storia e dei dialoghi per un altro film fantastico. Non posso rivelare molto della trama ancora, ma siate preparati per qualcosa eventi estremi, che potrebbero portare un inaspettato personaggio. Ci avventureremo in un territorio inesplorato in termini di estetica visiva per offrire al pubblico qualcosa di incredibile, quindi spero che non vediate l’ora che arrivi il nuovo film!