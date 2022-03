Bullet Train: trailer dell’action thriller di David Leitch con Brad Pitt

Bullet Train è un thriller d’azione folle e divertente con protagonista Brad Pitt e diretto dal regista di Deadpool 2, David Leitch, in arrivo a luglio nei cinema: ecco a voi il primo trailer della pellicola, sia in lingua originale che in versione doppiata in italiano.

Brad Pitt è il protagonista di un film corale con un gruppo di assassini diversi tra loro, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti, sullo sfondo di una corsa senza sosta attraverso il Giappone moderno.

Nel ricco cast troviamo, tra gli altri, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio.

Bullet Train, tratto dal romanzo “best seller” di Kōtarō Isaka I sette killer dello Shinkansen, è un film prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

