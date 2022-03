Bridgerton 2: i nuovi poster della seconda stagione, in arrivo su Netflix il 25 marzo

Netflix ci regala alcuni, bellissimi, poster ufficiali per Bridgerton 2, sequel dello show campione di ascolti del 2020 per la piattaforma streaming.

La Primavera è la stagione ideale per l’amore, secondo Netflix, che lancia oggi i nuovi poster di Bridgerton 2, sequel dello show che conquistato i cuori degli spettatori nel 2020 e si appresta ora a una nuova stagione a partire dal 25 marzo.

La primavera è la stagione dell’amore. Qualcuno l’ha già detto? Bridgerton 2 arriva il 25 marzo. Posted by Netflix on Wednesday, March 2, 2022

Bridgerton è una serie romantica, scandalosa e brillante che celebra il carattere senza tempo dell’amicizia, delle storie di famiglia e della ricerca dell’amore vero che vince su tutto.

Bridgerton Season 2 premieres March 25 pic.twitter.com/zgB1WTj8ru — Netflix (@netflix) March 2, 2022

Alla serie partecipano Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter e Harriet Cains, con Julie Andrews “voce” di Lady Whistledown nella versione originale. La serie è ispirata ai romanzi bestseller di Julia Quinn.

Questa la sinossi generale della serie:

Da Shondaland e dall’ideatore Chris Van Dusen, la serie Bridgerton segue la storia della figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton, Daphne (Phoebe Dynevor), e del suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale londinese nell’età della Reggenza. Daphne vuole seguire le orme dei genitori e trovare il vero amore, e inizialmente le sue speranze sembrano ben riposte. Ma quando il fratello maggiore inizia a scartare alcuni papabili pretendenti, le cronache scandalistiche diffuse dalla misteriosa Lady Whistledown rischiano di metterla in cattiva luce. In società entra anche l’affascinante e ribelle duca di Hastings (Regé-Jean Page), scapolo convinto e buon partito che cattura l’attenzione di tutte le mamme delle debuttanti. Daphne e il duca dicono di non avere nulla da offrirsi, ma la loro attrazione è innegabile. Coinvolti in una battaglia di astuzia e sentimenti, dovranno fare i conti con le aspettative dell’alta società per il loro futuro.

