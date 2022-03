The Santa Clause: Jason Winer dirigerà la serie Disney+

Jason Winer sarà il regista della serie TV dedicata a The Santa Cause, la popolare saga natalizia con Tim Allen. Il telefilm uscirà su Disney+.

Arrivano novità sul fronte che riguarda la serie TV in produzione dedicata alla saga natalizia di The Santa Clause: è stato trovato il regista e produttore del progetto per Disney+, che sarà Jason Winer. Quest’ultimo ha già lavorato su The Big Leap e Modern Family.

Jason Winer farà da produttore a The Santa Clause assieme alla compagnia di produzione Small Dog Production Co., assistito da Jon Radler, mentre Jack Burditt sarà lo showrunner, e Tim Allen farà il produttore esecutivo assieme a Kevin Hench, Richard Baker e Rick Messina.

La serie sarà sviluppata da 20th Television, che, come sappiamo, fa parte dei Disney Television Studios, con cui sia Winer che la Small Dog Production hanno siglato un accordo pluriennale.

La storia sarà, naturalmente, ambientata dopo la trilogia di film, e vedrà Scott Calvin rendersi conto di avere ormai 65 anni e, dunque, di non poter continuare a essere Babbo Natale in eterno. Sarà ora di trovare un sostituto e dedicarsi alla famiglia, dopo tutti questi anni al Polo? Riuscirà il nostro eroe a fare contenti sia la famiglia che i suoi elfetti? Lo scopriremo nella serie, che presumiamo sarà logicamente pronta in tempo per le prossime feste natalizie.