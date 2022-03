The Batman: Zoe Kravitz dichiara che Catwoman è bisessuale

Un ulteriore intrigante dettaglio su The Batman è stato rivelato da Zoe Kravitz, relativamente al suo personaggio, quello di Catwoman: l’attrice ha parlato apertamente della sessualità di Selina, dichiarando che si tratta di una donna bisessuale, che ha avuto una relazione con la sua amica Anika.

Ecco cosa ha detto l’attrice:

A parlare di questi dettagli è stato anche il regista Matt Reeves, che ha specificato:

Ho parlato con Zoe, ed una delle cose che ha detto e che ho adorato è il fatto che il suo personaggio sia attirato dai randagi perché lei stessa è una randagia, e perciò vuole prendersi cura di loro, ed Anika è come una vagabonda e per questo la ama. Si crea perciò una connessione con la madre che ha perduto, e che era una vagabonda. Tutto questo non significa che facciamo vedere una cosa del genere in maniera diretta, ma l’interpretazione è quella.