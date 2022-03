NVIDIA: il recente attacco ha svelato i piani per le prossime schede video?

Il recente attacco ai danni di NVIDIA potrebbe a quanto pare aver svelato delle informazioni importanti per quel che riguarda le schede video che la compagnia avrà modo di lanciare nel prossimo periodo. C’è da dire che, nonostante non si tratti al momento di novità ancora confermate dal colosso, parliamo comunque di un attacco che è stato ufficialmente confermato, e che quindi potrebbe davvero aver anticipato molti dettagli in merito ai piani del colosso per i suoi prossimi prodotti hardware.

Stando a quanto riportato sulle pagine di VideoCardz, il tutto anticipa dettagli in merito alle architetture Ada (Ada Lovelace, la più anticipata da diverso tempo), Hopper e Blackwell, che riguarderebbero sia i prodotti legati al mondo del gaming sia quelli per i data center. A quanto pare gli hacker sono riusciti a reperire circa un terabyte di dati, davvero un numero impressionante se si pensa alla quantità di informazioni che potrebbero essere contenute, e che quindi potrebbero venire leakate nel corso dei prossimi giorni in rete.

Parlando di Ada, si parla di come questa dovrebbe rappresentare il successore diretto di Ampere, verosimilmente presentandosi come RTX 4000, con dei grossi update per quel che concerne le performance. A quanto pare, si avrà modo di raddoppiare i TFLOPS delle RTX 3090 Ti, attuali top-end della compagnia che potrebbero essere battute solo da un modello di fascia davvero alta.

Hopper riguarderebbe invece i data center, e si parla di due modelli nello specifico, GH100 e GH202, seppur non ci siano al momento maggiori informazioni in tal senso. Blackwell dovrebbe invece essere usata per i device GB100 e GB102.

C’è da dire che non sono in questi casi rari dei leak in cui vengono menzionate delle informazioni false in seguito all’ammissione dell’attacco da parte della compagnia, ed è bene quindi prendere il tutto con le dovute pinze.