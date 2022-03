La nuova DeLorean EVolved debutterà il 21 agosto a Pebble Beach

La DeLorean sta per tornare e questa volta sarà completamente elettrica. La nuova vettura è attesa nel corso del 2022. Verrà prodotta dalla DeLorean Motor Company, fondata dall’imprenditore e ingegnere britannico Stephen Wynne, che dal 1995 detiene i diritti sul brand.

DeLorean Motor Company e da Italdesign hanno finalmente annunciato la data del reveal dell’auto. La nuova DeLorean elettrica verrà presentata il prossimo 21 agosto. Dal ritorno dell’iconica vettura, ora in una veste completamente nuova e con propulsione elettrica, ci separano solamente pochi mesi. La presentazione avverrà durante il celebre Concorso di eleganza di Pebble Beach, da anni meta privilegiata dei principali produttori di auto di lusso.

La nuova DeLorean EVolved sarà presentata il 21 di agosto al Concorso di eleganza di Pebble Beach.

Le linee della nuova DeLorean saranno firmate da Italdesign, lo studio di Giorgetto Giugiario, che già aveva disegnato il design dell’auto originale.

La DMC-12, un’auto visionaria con una storia legata a doppio filo a quella del suo controverso inventore, nel 2022 compirà 54 anni.

The Future was never promised. Reimagine today.

Sign up for the premiere of the DeLorean in 2022.

https://t.co/K9n8D1s5uK#DeloreanEVolved#Delorean#Auto#ElectricVehicle#Luxury#BigGame pic.twitter.com/99HsGLCswb

