Amazon: stop all’obbligo di mascherina per tutti, anche i per i non vaccinati

Amazon non obbligherà più i dipendenti statunitensi ad indossare la mascherina sul posto di lavoro. L'allentamento delle regole vale anche per i non vaccinati.

Amazon toglierà l’obbligo di mascherine in tutti i suoi stabilimenti e uffici. La svolta avviene negli Stati Uniti d’America, con l’eccezione di alcuni singoli stati (probabilmente in ottemperanza alle norme locali). L’obbligo di mascherina cade per tutti, non solo per i vaccinati ma anche per chi non ha mai voluto farsi il vaccino.

Ricordiamo che Amazon non ha mai obbligato i dipendenti a vaccinarsi, ma ha cercato di incentivare la campagna di vaccinazione con alcuni benefit, come la partecipazione ad una lotteria aziendale con alcuni ricchi premi — tra cui macchine, vacanze di lusso e assegni.

I dipendenti che lo vorranno, potranno comunque continuare ad indossare le mascherine a lavoro. Lo scorso novembre Amazon aveva rimosso l’obbligo, ma solo per i dipendenti vaccinati. La novità è che ora anche i dipendenti non vaccinati potranno non indossare le mascherine a lavoro.

Le eccezioni: tutti i dipendenti dovranno continuare ad indossare la mascherina in Illinois, Oregon, Washington e Hawaii. In questi paesi l’obbligo è valido per tutti, a prescindere dalla vaccinazione. In California l’obbligo è valido esclusivamente per i non vaccinari.

Nonostante l’assenza di obblighi, Amazon ha comunque raccomandato ai dipendenti non vaccinati di indossare la mascherina. In assenza di sanzioni, la decisione è data alla loro discrezionalità.