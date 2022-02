The Witcher 3: la terza stagione verrà girata anche in Italia

Il sito Redanian Intelligence ha rivelato che The Witcher 3 verrà girato anche in Italia, con le riprese pronte a partire.

Arrivano notizie interessanti per tutti gli appassionati della serie TV dedicata a The Witcher: secondo quanto riferito dal sito Redanian Intelligence, The Witcher 3 verrà girato in tre diverse location, che saranno Slovenia, Croazia e Italia. Proprio così, anche il nostro Paese ospiterà il set di The Witcher 3.

Secondo quanto riferito dal sito, le riprese della serie inizieranno proprio nei primi giorni di marzo in Italia, nella zona di Bolzano, e subito dopo si sposteranno in Slovenia. Infine, il set verrà allestito in Croazia, l’ultima tappa di questa prima parte di riprese che vedrà per dieci giorni, tra fine marzo ed inizio aprile, la produzione di The Witcher attiva.

Proprio per evidenziare come le location delle riprese di The Witcher 3 siano quelle indicate, è stato fatto notare che l’interprete Freya Allan è già in Italia, impegnata per la Milano Fashion Week. Le riprese di tutta la stagione dureranno tra le 21 e le 22 settimane. In questo modo la produzione di The Witcher 3 si dovrebbe concludere tra luglio e agosto.

Tutte e tre le location che verranno utilizzate per queste riprese di The Witcher 3 sono nuove per quanto riguarda la produzione del telefilm con Henry Cavill protagonista.