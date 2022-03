The Batman: il film ottiene il 90% di consensi della critica su Rotten Tomatoes

I critici su Rotten Tomatoes hanno stabilito una percentuale di gradimento per The Batman pari al 90%, piazzandolo al secondo posto tra i film sul personaggio.

I giornalisti d’oltreoceano hanno già avuto modo di vedere The Batman ed hanno approvato in toto il lungometraggio di Matt Reeves, tanto che su Rotten Tomatoes il film ha conquistato il 90% di consensi, diventando il secondo film del character per approvazione sull’aggregatore di recensioni, dopo Il Cavaliere Oscuro che ha il 94%.

Questo è il giudizio complessivo dato a The Batman su Rotten Tomatoes:

Un film cupo, crudo, e super noir. The Batman si piazza a metà tra il tagliente Cavaliere Oscuro ed un film d’azione emozionante ed ambizioso.

Tra i giudizi singoli dei critici possiamo menzionare quello di Bill Goodykoontz di Arizona Republic che ha definito The Batman come un lungometraggio “impressionante. La chimica tra Pattinson e la Kravitz è magnetica”. Mentre Zaki Hasan di Zaki’s Corner ha riportato che “nonostante si tratti di un film in debito con la trilogia di Nolan, Matt Reeves prende ispirazione da fumetti ed altri lungometraggi per offrire una visione personale del personaggio”.

Anche Travis Hopson di Punch Drunk Critics ha dichiarato che si tratta di un film che Matt Reeves ha realizzato “alla sua maniera”. Ma tra i giudizi negativi possiamo menzionare quello di Kristy Puchko di Mashable, che ha definito The Batman come “un film di David Fincher censurato con lo scopo di andare in televisione su Walmart”.

Ricordiamo che The Batman uscirà il 3 marzo al cinema.