Lenovo Legion Y90: nuovo smartphone da gaming in arrivo in Cina

Lenovo ha da poco confermato una piacevole sorpresa per quel che riguarda il mercato degli smartphone, seppur al momento si parli esclusivamente del territorio cinese. Abbiamo a che fare con il Legion Y90, dispositivo pensato per offrire delle specifiche davvero da urlo, scopriamo quindi tutti i dettagli in tal senso.

Per quel che riguarda il display del Lenovo Legion Y90, troviamo un 6,92 pollici AMOLED con HDR10+ e risoluzione 2460×1080, il quale si presenza con refresh rate di 144 Hz e touch sampling rate di 720 Hz. Per questo device high-end si è optato per lo Snapdragon 8 Gen 1, nuovo SoC top-end targato Qualcomm arrivato solamente da qualche tempo, pensato per offrire il massimo delle performance. Troviamo per la memoria fino a 18 GB di RAM, con 4 aggiuntivi attivabili virtualmente e fino a 512 GB di spazio per l’archiviazione UFS 3.1 interno.

La fotocamera sul retro è una 64 MP accompagnata da una 13 MP ultrawide, con invece 16 MP per i selfie. La batteria da 5.600mAh è pensata per reggere il grosso carico del gaming, e si presenta con supporto alla ricarica rapida a 68 W che può essere caricata in solamente 38 minuti. Non mancano Bluetooth 5.2 e due porte USB di tipo C a chiudere la configurazione da top di gamma. Ovviamente, nonostante il focus risieda nel gaming di tutti i titoli, abbiamo comunque a che fare con un gioiellino facilmente adattabile a ogni altro utilizzo, viste le specifiche.

Come confermato in via ufficiale, si parla di una data di lancio dei nuovi dispositivi a partire dalla giornata del 10 marzo 2022. Per quel che riguarda le varie configurazioni in Cina, in attesa di maggiori informazioni in merito al debutto globale, troviamo i seguenti tagli con i prezzi approssimativi: