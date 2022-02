Indiana Jones 5: riprese terminate, si passa alla post-produzione

È fatta: le riprese (al netto di eventuali reshot supplementari) di Indiana Jones 5 si sono concluse, e ora la palla passa al reparto di post-produzione, per l’enorme lavoro che li attende al montaggio, al sonoro e agli effetti visivi.

A confermarlo il produttore Frank Marshall e il regista James Mangold, su Twitter, ognuno con un diverso post. Il primo ha pubblicato la foto di un cappellino “spielberghiano” col logo di Indy e il classico termine gergale “It’s a wrap!”, mentre il secondo è stato più simbolico, postando un frame da I predatori dell’Arca perduta e la frase “Così comincia il primo giorno dopo la tempesta”.

And so begins the first day after the storm.. pic.twitter.com/nb0jnHIeec

— Mangold (@mang0ld) February 27, 2022