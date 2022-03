Honor Magic 4 e 4 Pro annunciati al Mobile World Congress

Nel corso del Mobile World Congress 2022, evento nel quale abbiamo visto nuovi prodotti di ogni tipo, c’è stato anche spazio per i Honor Magic 4 e 4 Pro. Scopriamo quindi tutti i dettagli confermati nel corso dell’evento.

Partendo dall’Honor Magic 4 Pro, troviamo uno schermo curvato AMOLED LTPO da 6,81 pollici con compatibilità ad HDR10 e risoluzione 2K, oltre che al refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz pensato per l’ottimizzazione della batteria. All’interno è presente il SoC Snapdragon 8 Gen 1, un high-end che viene proposto con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione. Non manca la tecnologia IP68, oltre che la batteria da 4.600mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W. Troviamo una fotocamera da 50 MP + 50 MP ultrawide + 64 MP con zoom ottico 3,5x e digitale 100x

Magic UI 6.0 offre Android 12 su entrambi i device fin da subito, e non mancano anche un chip per la gestione di password e dati biometrici in entrambi i gioiellini, con riconoscimento facciale 3D per il modello Pro. Approfondendo il modello base, troviamo bene o male le stesse specifiche, seppur sia presente anche una versione da 128 GB. Viene confermata in questo caso la resistenza IP56 e una batteria da 4.800 con supporto alla ricarica rapida da 66 W. Per quel che riguarda la versione base, è stato scelto un setup di fotocamere formato da 50 MP + 50 MP grandangolare e 8 MP con zoom digitale e periscopico.

I prezzi sono di 899€ per la versione base, almeno per il taglio da 256 GB di memoria, con l’Honor Magic 4 Pro che costerà invece un totale di 1.099€.