iPhone 15: addio al notch per una doppia punch-hole?

Sono ormai molti anni che i fan del mondo Apple chiedono a gran voce alla compagnia di rimuovere i notch dai propri dispositivi, ovviamente non si parla di una scelta unanime, ma di una richiesta che si è sentita molte volte in rete. A quanto pare, Apple, forse ascoltando gli utenti, forse valutando ulteriori design per i suoi dispositivi tentando di migliorarli, avrebbe intenzione di dire ufficialmente addio ai notch a partire dagli iPhone 15.

Ad anticipare il tutto è stato il noto analista Ross Young, specializzato nel mondo dei display e sempre pronto a fornire grosse anticipazioni sul mercato prima che arrivino le conferme della compagnia. Anche questa volta, Young ha parlato di come già nel corso del 2023, i 4 modelli ufficializzati lasceranno il notch e riceveranno il doppio buco punch-hole, come anticipato già da diverso tempo. Potete leggere il Tweet dell’utente qui di seguito.

The dual hole punch design on the iPhone Pro models will be seen on all 4 models in 2023. Hopefully the holes will get smaller… — Ross Young (@DSCCRoss) February 27, 2022

Nonostante il design del notch sia antipatico a molti, c’è da dire che non abbiamo ancora alcun tipo di conferma attraverso delle immagini, e che di conseguenza, se non ben gestito il tutto potrebbe risultare particolarmente ingombrante. A quanto pare, la soluzione si troverebbe nella presenza di un foro simile a quello che si vede in moltissimi dispositivi per ospitare le fotocamere per i selfie, con un secondo invece che avrebbe una forma ovale allungata, e risulterebbe quindi in tal caso il più facile da notare.

Stando al noto leaker Prosser, i fori anticipati in rete per i nuovi device sarebbero fin troppo ottimisti rispetto all’effettiva dimensione che i dispositivi presenteranno al day one, e in tal caso vedremmo quindi Apple presentarsi con un design leggermente diverso. Al momento non abbiamo alcun tipo di conferma in tal senso, ma avremo modo di scoprire di più in merito al tutto a quanto pare solamente il prossimo anno.