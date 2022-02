I Simpson: pubblicata un’immagine con la famiglia che sventola la bandiera dell’Ucraina

Anche I Simpson hanno deciso di dimostrare la propria solidarietà nei confronti dell’Ucraina e del conflitto provocato dall’attacco della Russia: sul profilo Twitter ufficiale è stata pubblicata un’immagine con la famiglia al completo che sventola diverse bandiere dell’Ucraina.

Qui sotto trovate l’immagine dedica.

— The Simpsons (@TheSimpsons) February 26, 2022

Il produttore esecutivo della celebre serie, Al Jean, ha dichiarato che solitamente I Simpson non tendono a esporsi su questioni politiche, ma la situazione che sta riguardando la Russia e L’Ucraina è da considerare come un’eccezione. Ecco le parole di Al Jean:

Non facciamo spesso cose del genere. Capita raramente, quando ci sono eventi estremamente importanti. Questo gesto dimostra il nostro interesse per la questione, e tutta la nostra solidarietà nei confronti dell’Ucraina. Vogliamo che ciò che sta accadendo abbia fine.

Sembra che l’idea sia partita dal produttore Jim Brooks, il quale ha chiamato il creatore de I Simpson Matt Groening, e poi Al Jean e David Silverman per creare l’immagine che avrebbe dimostrato la solidarietà nei confronti dell’Ucraina.

Qualche tempo fa Al Jean ha anche parlato delle possibilità che la serie si concluda, dichiarando:

Non è mai stata una questione di cifra tonda, ed ogni rinnovo si fa sulle due stagioni, perché viene difficile ragionare sulla stagione singola nel campo dell’animazione. Per ora si sa che andremo fino alla 34esima stagione, e non mi sorprenderei se arrivassimo alla 36esima o alla 38esima. Ci sono diversi fattori che possono influenzare questa decisione, ma al momento possiamo andare avanti.