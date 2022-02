Bullet Train: il teaser trailer del nuovo film con Brad Pitt

Online è stato condiviso il teaser trailer di Bullet Train, il nuovo lungometraggio con Brad Pitt protagonista, che sarà disponibile nelle sale cinematografiche a luglio. Nel filmato viene annunciato anche che il trailer ufficiale sarà pubblicato il 2 marzo.

Ecco il teaser trailer di Bullet Train.

Ecco la sinossi della storia:

Nel romanzo cinque assassini si ritrovano su un treno ad alta velocità che porta da Tokyo a Morioka, e che ha solo un paio di fermate. Nel mentre scoprono che le loro missioni non sono collegate. La questione quindi diventerà: chi fuggirà dal treno vivo, e cosa li aspetta alla stazione del terminal?

Il film sarà diretto dal regista di Deadpool 2, Atomica Bionda e Hobbs & Shaw, David Leitch, che supervisionerà anche la sceneggiatura scritta da Zak Olkewicz e basata sul romanzo giapponese Maria Beetle, il secondo capitolo della saga sui killer firmata dell’autore best seller Kotaro Isaka.

Il cast comprende anche Joey King (The Act), Andrew Koji (Snake Eyes), Brian Tyree Henry (Spider-Man: Into the Spider-Verse), Zazie Beetz (The Harder They Fall), Michael Shannon (La Forma dell’Acqua), Logan Lerman (The Perks of Being a Wallflower), Aaron Taylor-Johnson (Animali Notturni), Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat), Masi Oka (Heroes), e Benito Antonio Martínez Ocasio.