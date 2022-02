Apple Watch Serie 8: grosse novità sul tracking e addio alla serie 3 dal lancio?

Il noto insider Mark Gurman, come riportato sulle pagine di 9to5Mac, ha da poco parlato delle novità di Apple per quel che concerne i prossimi orologi smart con la sua newsletter Power On. Parliamo ovviamente degli Apple Watch Serie 8, i quali dovrebbero a quanto pare presentarsi con delle grosse migliorie per quel che concerne il tracking delle attività.

L’insider, particolarmente noto nel settore per via delle molte anticipazioni corrette arrivate nel corso dei mesi e degli anni, ha quindi parlato di grosse novità in tal senso, accennando anche alla Serie 3 degli Apple Watch e ai nuovi Apple Watch SE, come anche a un nuovo misterioso modello legato allo sport.

Partendo dalla Serie 3, pare che con il lancio dei nuovi device i gioiellini con qualche anno alle spalle, Apple si troverà ad abbandonare i suoi vecchi articoli, dei quali verrà quindi fermata la vendita. Pare che non ci saranno nuovi sensori riguardanti la salute per la serie 8, seppur sembra che la misurazione della temperatura corporea potrebbe ancora essere possibile.

Il tracking delle attività dovrebbe essere il focus di quest’anno, assieme anche a dei miglioramenti delle performance. Trovate qui di seguito le sue dichiarazioni in tal senso: