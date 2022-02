We Will Be Monsters: video completo del reimagining Epic Games dei Mostri Universal

Universal Pictures ha rilasciato il video completo di We Will Be Monsters, il corto realizzato da Epic Games che reimmagina i mitici Universal Monsters.

We Will Be Monsters, nato come miniserie animata in quattro parti, è stato finalmente riunito in un unico filmato da nove minuti, che reimmagina i mitici Universal Monsters nel mondo moderno.

Si tratta di un progetto di partnership con Epic Games, che ha realizzato il corto insieme al regista Rick Famuyiwa (che ha diretto alcuni episodi di The Mandalorian) per poi rilasciare le skin dei personaggi anche all’interno di Fortnite. Il tutto, naturalmente, non ha nulla a che vedere con il cosiddetto Dark Universe cinematografico che Universal ha più volte tentato di far partire, con scarsi risultati, con film come Dracula Untold e La Mummia con Tom Cruise.

