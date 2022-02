Vikings: Valhalla, i veri vichinghi che hanno ispirato la serie Netflix

Quanto c’è di vero e storicamente accurato, in Vikings: Valhalla, e quanto, invece, è stato romanzato a fini narrativi? Scopriamo assieme la vera storia di personaggi come Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter e Harald Sigurdsson in questa featurette ufficiale pubblicata da Still Watching Netflix.

In un passato di oltre mille anni fa all’inizio dell’11° secolo, Vikings: Valhalla narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all’Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria.

La storia di Vikings: Valhalla si svolge oltre cent’anni dopo la fine della serie originale Vikings, in una nuova avventura che mescola dramma e autenticità storica a un’azione cruda e avvincente. Lo showrunner di Valhalla è Jeb Stuart, che è anche produttore esecutivo insieme a Morgan O’Sullivan, Michael Hirst, Sheila Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh e Alan Gasmer, Paul Buccieri. Tra gli interpreti: Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson, Laura Berlin, e David Oakes.

