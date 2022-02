Star Wars: Galactic Starcruiser, un nuovo video ci porta all’interno dell’attrazione

Il lussuoso hotel a tema Star Wars del Walt Disney World apre le porte per un piccolo tour in anteprima: ecco a voi Star Wars: Galactic Starcruiser.

Sta facendo molto discutere Star Wars: Galactic Starcruiser, il luxury hotel a tema Star Wars che aprirà al pubblico da marzo presso il Walt Disney World in Florida. Un nuovo video ci mostra brevemente, in anteprima, gli aspetti salienti dell’esperienza, tra scenografie, figuranti in costume, effetti speciali e un ristorante naturalmente a tema.

L’esperienza è allettante, sono due giorni totalmente immersi nell’atmosfera di Star Wars all’interno di una nave spaziale ricreata in tutti i dettagli, ma diversi dettagli, secondo insider e tester, non collimano nel modo giusto e, ad ogni modo, il prezzo sarebbe davvero poco amichevole: si parla di circa 5000 dollari per un ticket di coppia, decisamente non economico.

