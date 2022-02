Windows 11: Microsoft migliora la barra degli strumenti per adattarla ai tablet

Come riportano le pagine di GizChina, Microsoft ha da poco rilasciato una nuova build di Windows 11 pensata per il canale degli sviluppatori, la quale porta con sé dei sostanziali miglioramenti pensati per il mondo dei tablet. Si parla infatti di una barra delle applicazioni ottimizzata proprio per i dispositivi portatili in questione, seppur ci sia da sottolineare che il nuovo update offre anche dei widget migliorati e nuove emoticon, assieme ad ulteriori novità.

Per quel che riguarda la barra degli strumenti, c’è da dire che nei primi mesi di vita del nuovo sistema operativo del colosso di Redmond questa non è riuscita in molti casi a soddisfare le aspettative, e anzi è risultata alquanto scomoda per quel che concerne i tablet. Tuttavia, grazie al nuovo aggiornamento, il tutto viene ridotto proprio per quando si va nella modalità portatile, evitando che le icone occupino abbastanza spazio su schermo da venire premute non intenzionalmente da parte degli utenti.

Semplicemente con un gesto, risulta possibile passare da una modalità all’altra, tornando quindi in versione desktop nel giro di qualche secondo per fruire al meglio del tutto in ogni situazione grazie alla versatilità ottenuta dal nuovo sistema operativo.

Il nuovo aggiornamento, come accennato precedentemente, ha anche introdotto dei miglioramenti per quel che concerne i widget, con i piani futuri che permetteranno di personalizzare al meglio i feed e con la possibilità per gli utenti di ottenere informazioni in maniera decisamente più rapida. Troviamo poi un totale di 37 nuove emoticon aggiunte per gli utenti, oltre che di nuove 112 per quel che riguarda il cambio del colore della pelle. Un importante miglioramento riguarda anche che la sezione di accesso rapido fornirà anche i dati di OneDrive.

Non ci resterà qualche settimana per permettere a Microsoft di finalizzare la build e renderla disponibile per tutti gli utenti.