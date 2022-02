The Batman: Colin Farrell definisce il Pinguino come un cattivo dal cuore spezzato

Colin Farrell ha parlato del personaggio del Pinguino che sarà presente in The Batman, definendolo un cattivo dal cuore spezzato.

Colin Farrell ha da poco parlato a Comicbook.com, dicendo la sua sul personaggio che andrà ad interpretare in The Batman, stiamo parlando del Pinguino, di cui vestirà i panni anche in una serie TV spin-off in sviluppo. Farrell ha definito il suo Pinguino come un cattivo dal cuore spezzato.

Ecco cosa ha dichiarato Colin Farrell sulla sua performance in The Batman e su come ha lavorato sul personaggio sul set:

Così come per tutti gli altri attori che sono stati coinvolti, come Zoe, Paul, John, Jeffrey, e Rob, posso dire che quest’esperienza è stata molto collaborativa. Quando si parla di produzioni di questa portata non capita spesso che qualcuno si comporti così come ha fatto Matt Reeves. Lui ha un’idea particolare su come dovrebbe essere questo mondo, e del modo di vivere di ogni singolo personaggio. Però, allo stesso tempo, vuole che ognuno di noi abbia il suo senso della storia, e contribuisca con le sue idee. […] Il mio è stato un personaggio grandioso da esplorare, un character goffo, forte, cattivo e con una propensione per la violenza, ma, allo stesso tempo si tratta di una persona dal cuore spezzato. Ho adorato vestire i suoi panni.

Ricordiamo che The Batman uscirà al cinema il 3 marzo.