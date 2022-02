Tesla: nuova gigafactory a Shanghai per raddoppiare la produzione in Cina?

Mentre continua a supportare le proprie vetture e a investire sulla realizzazione di nuove grazie ai propri impianti attualmente in funzione, Tesla non ha di certo rinunciato all’apertura di nuove fabbriche in grado di migliorare la produzione dei veicoli su scala mondiale. Stando a quanto recentemente riportato sulle pagine di Reuters, fonte alquanto affidabile, seppur non ci sia ancora l’ufficialità e i dettagli sul tutto, il colosso del mondo delle auto elettriche starebbe pianificando l’apertura di una nuova gigafactory nel territorio di Shanghai.

Il tutto avrebbe nello specifico l’obiettivo di incontrare la domanda del territorio cinese dei veicoli in costante crescita e a quanto pare non ancora del tutto soddisfatta con tranquillità, ma stando a quanto specificato grazie alle fonti di Reuters, si parlerebbe anche dell’esportazione delle vetture all’infuori del paese. A quanto pare, si parlerebbe della produzione di 2 milioni di macchine all’anno, il che permetterebbe alla compagnia di raddoppiare la sua attuale presenza nel paese.

Al momento, la compagnia non ha ancora commentato la situazione, forse in attesa di un annuncio in pompa magna del tutto pronto a far risalire le proprie azioni, recentemente scese in diverse situazioni. Non abbiamo purtroppo neanche informazioni in merito agli investimenti che starebbero venendo pianificati per la nuova gigafactory in Cina, che di sicuro però saranno particolarmente dispendiosi, viste le risorse necessarie per realizzare le vetture.

Sembra che avremo modo di scoprire di più in merito alla situazione già nel corso dei prossimi mesi, e che la compagnia aumenterà la produzione settimanale di vetture a 22.000 unità totali grazie alla nuova fabbrica, ma restiamo al momento ancora in attesa di conferme ufficiali sulla questione, che avranno di sicuro modo di fare chiarezza in maniera più precisa in merito ai numeri.