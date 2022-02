La guerra in Ucraina non avrà un grosso impatto sull’industria dei chip

Con una nota, la principale associazione di produttori di semiconduttori ha minimizzato il possibile impatto della guerra in Ucraina sul settore.

Secondo i principali produttori, la guerra in Ucraina non avrà grosse ripercussioni sull’industria dei semiconduttori, già messa in forti difficoltà dalla pandemia. Lo dichiara con una nota la Semiconductor Industry Association (SIA), che ha commentato le sanzioni annunciate dal Governo degli USA.

Nella nota la SIA si è schiarata a sostegno delle decisioni della Casa Bianca, dichiarando il suo impegno nel rispettare le nuove regole sulle esportazioni. La SIA, riferendosi all’aggressione militare ad opera della Russia, parla di «un evento profondamente inquietante». Pur minimizzando l’impatto complessivo delle sanzioni, l’associazione ha comunque ammesso di dover ancora «determinare con chiarezza e precisione» i potenziali effetti sulla disponibilità e sui prezzi dei chip.

La SIA ha spiegato di non aspettarsi enormi conseguenze perché la Russia non è un mercato particolarmente importante per l’industria dei chip, rappresentando circa lo 0,1% degli acquisti globali (lo rivelano i dati del WSTS).

Il mercato ICT russo vale circa 50,3 miliardi, a fronte di una spesa globale per i chip che nel 2021 ha toccato i 4.470 miliardi di dollari.

L’altro punto fondamentale riguarda l’aumento dei costi (o l’irreperibilità) del gas proveniente dalla Russia, ma anche su questo la SIA mantiene un atteggiamento di cauto ottimismo, sostenendo che l’industria dei chip può contare su una rete di fornitori di materiali e gas estremamente diversificata.

La guerra in Ucraina ha comunque già avuto degli importanti effetti sull’economia globale. Ad esempio il prezzo del petrolio ha raggiunto i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014, mentre la azioni del mercato europeo e asiatico hanno perso in media l’1,5%. Le conseguenze peggiori si sono viste nel mercato delle criptovalute.

Ma i potenziali problemi non arrivano solo dalle sanzioni. L’Ucraina è uno dei principali produttori di neon, un gas utilizzato per i laser impiegati nell’industria dei chip. Anche su questo il settore non si è fatto trovare impreparato: dal 2014, dopo l’annessione della Crimea e lo scoppio di una violenta guerra che ad oggi ha prodotto oltre 14.000 morti, l’industria ha progressivamente diversificato la filiera di approvvigionamento del gas.