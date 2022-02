Criptovalute: Bitcoin e Ethereum a picco, bagno di sangue per gli investitori

Giovedì nero per le criptovalute. I trader hanno iniziato a liquidare le loro posizioni: in poche ore il mercato crypto perde il 7,8% della sua capitalizzazione.

Giovedì nero per il mercato delle criptovalute, in poche ore vanno in fumo oltre 242 milioni di dollari. Una reazione all’occupazione militare dell’Ucraina, scrive il sito specializzato Coindesk.

Liquidati in poche ore future sui Bitcoin per oltre 72 milioni di dollari. Seguono i future sugli Ether – 70 milioni – e gli altri asseti correlati all’andamento delle principali alt-coin: Solana (6,46 mln), XRP (5,18 mln)e Dogecoin (6,81 mln).

Nelle ore immediatamente successive all’inizio dell’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia ci sono stati gravi ripercussioni sui prezzi dei principali mercati azionari e delle materie prime. Le criptovalute non fanno eccezione.

Il prezzo del petrolio ha raggiunto i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2014, mentre mercoledì, prima della dichiarazione di guerra di Putin, Wall Street e il Nasdaq avevano chiuso, rispettivamente, perdendo l’1,38 e il 2,57 per cento. In Asia e in Europa i future sulle azioni hanno perso in media l’1,5% — segnala sempre CoinDesk.

Il Bitcoin ha perso rapidamente il 9%, scendendo a 34.778 dollari. Si segnalano, poi, grandi movimenti nei principali exchange di criptovalute: i trader hanno chiuso posizioni per 73 mln di dollari su OKX, mentre su Binance sono stati liquidati asset per 48 milioni di dollari.

Sebbene anche gli asset tradizionali abbiano riportato forti perdite, il mercato delle criptovalute ha subito conseguenze maggiori, coerentemente con la natura altamente speculativa di questi asset. Complessivamente, immediatamente dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina, l’intero market cap del mercato delle criptovalute ha perso circa il 7,8%.