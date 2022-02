Ingenuity si prepara già al suo ventesimo volo su Marte, previsto nella giornata di oggi. Il piccolo elicottero attualmente si trova sul lato orientale del bacino South Seitah. Il diciannovesimo volo – lo ricordiamo – era stato posticipato a causa di una violenta tempesta di sabbia.

Tempesta di sabbia che aveva sia portato ad una diminuzione della densità dell’aria, impedendo un volo in sicurezza, ma aveva anche ridotto la luce, rallentando significativamente la ricarica delle batterie (che avviene grazie a dei pannelli).

Al termine del ventesimo volo, Ingenuity atterrerà a sudovest del Wright Brothers Field, chiamata così in onore dei pionieri dell’aviazione, e già scenario del primo volo del piccolo elicottero della NASA. Ingenuity coprirà una distanza di 390 metri, volando ad una quota di circa 10 metri e ad una velocità massima di 16,2Km/h.

The #MarsHelicopter is prepping for its next flight, which will continue Ingenuity’s journey back to @NASAPersevere’s landing site. Flight 20 is set for no earlier than Feb. 25. https://t.co/X93EXRFfdZ pic.twitter.com/rNnohey4FJ

