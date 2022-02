Iliad ha tagliato i costi delle chiamate internazionali verso l’Ucraina

In risposta all’attuale crisi, Iliad ha tagliato il costo delle chiamate internazionali verso l’Ucraina. Nel comunicare la scelta, l’operatore ha spiegato di voler aiutare le famiglie a rimanere in contatto durante questo momento di estrema difficoltà.

Il taglio delle tariffe, del 60% rispetto ai normali prezzi di listino, è stato comunicato con una breve nota inviata alla stampa. I nuovi prezzi rimarranno validi fino al 30 aprile, ma chiaramente potrebbero venire estesi nel caso in cui l’emergenza perdurasse nel tempo.

Date le recenti notizie e considerato il valore, in particolare in questo momento, di poter mantenere collegamenti con amici e familiari, iliad ha previsto per tutti i propri utenti una riduzione del 60% della tariffa voce verso fissi e mobili in Ucraina, da 0,57€/min a 0,21€/min. Tale riduzione entra in vigore da oggi e sarà valida fino al 30 aprile 2022.