Deadpool 3: Ryan Reynolds promette presto nuovi aggiornamenti

Ryan Reynolds, durante un'intervista legata a The Adam Project, ha promesso nuovi aggiornamenti in arrivo per Deadpool 3.

Intervistato da Collider, Ryan Reynolds si è espresso su Deadpool 3, e su ciò che si sta portando avanti del progetto che vedrà, per la prima volta, il personaggio Marvel in una produzione targata Disney, considerando l’acquisizione operata dalla Casa di Topolino nei confronti dei 20th Century Studios. Ryan Reynolds ha promesso presto “nuovi aggiornamenti in arrivo”.

Ecco le parole dell’interprete:

Stiamo discutendo su tutto, e su Deadpool 3 ho degli aggiornamenti che presto renderemo noti, spero. Tra poco sarò in grado di occuparmi di Deadpool e di mettermici direttamente a lavoro.

Attualmente Ryan Reynolds è impegnato con la promozione di The Adam Project, il lungometraggio che arriverà sulla piattaforma streaming Netflix l’11 marzo.

Ultimamente si è anche discusso della possibile presenza del Deadpool di Ryan Reynolds in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, un film che sancirebbe l’ingresso del character nel Marvel Cinematic Universe. L’attesa per l’uscita del lungometraggio finirà a maggio, e forse sarà quello il periodo in cui riusciremo ad avere delle novità sulla produzione di Deadpool 3.

Ricordiamo che i precedenti due lungometraggi di Deadpool sono usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2018. I film di Deadpool sono disponibili su Disney+.