Agatha: House of Harkness – Per Kathryn Hahn la serie “è proprio come la immaginavo”

Kathryn Hahn ha dichiarato che la serie TV Agatha: House of Harkness sarà proprio come immaginava e desiderava.

Gli appassionati di WandaVision si sono entusiasmati all’idea di poter vedere prossimamente lo spin-off della serie TV, intitolato Agatha: House of Harkness, con Kathryn Hahn protagonista. La stessa attrice ha parlato di recente a Entertainment Weekly, dichiarando che si tratta proprio del telefilm che immaginava e sognava.

Ecco le parole di Kathryn Hahn, che ha così descritto Agatha: House of Harkness:

La serie è proprio come la sognavo e immaginavo. Posso dire che è pazzesco che tutto ciò sia accaduto dopo che ho avuto dei bambini. Inconsciamente credevo che dopo i figli sarebbe stata dura, e che avrei dovuto rivedere le mie ambizioni, ed invece si sono aperte ancora più porte.

La stessa interprete ha dichiarato in precedenza sul suo personaggio:

Ci sono diversi aspetti interessati da approfondire riguardo al character. Del resto si tratta di un strega ultra-centenaria che ne ha viste tante, e quindi sappiamo che ha incrociato il suo percorso con diversi personaggi, e questo sarebbe un elemento molto interessante da esplorare.

Secondo quanto riferito da Cosmic Circus le riprese di Agatha: House of Harkness dovrebbero iniziare entro il prossimo ottobre in Georgia. La serie TV sarà basata sul personaggio presentato in WandaVision, la Agatha che è stata interpretata da Kathryn Hahn, che riprenderà il ruolo anche per questo show.

A scrivere e produrre Agatha: House of Harkness sarà Jac Schaeffer, che ha già lavorato su WandaVision.