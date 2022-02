Twitch pensa a degli incentivi con cifre fisse per alcuni streamer affiliati

Come riportato sulle pagine di The Verge, Twitch ha pensato a dei veri e propri incentivi dedicati ad alcuni streamer affiliati della piattaforma.

Come da poco riportato sulle pagine di The Verge, Twitch ha pensato a una nuova iniziativa, pensata nello specifico per dare una mano ad alcuni streamer che ottengono delle entrate consistenti attraverso la piattaforma. Il colosso dello streaming ha permesso infatti a moltissimi utenti di mettere mano su degli stipendi considerevoli grazie alle pubblicità e alle sottoscrizioni, seppur sia comunque necessario svolgere un lavoro continuativo e dispendioso di tempo ed energie, ma si parla di cifre tutt’altro che fisse.

Gli utenti che guadagnano da Twitch, per arrivare al proverbiale fine mese, salvo non investano le loro risorse in ulteriori progetti paralleli, sono costretti a sperare in un continuo supporto da parte degli utenti, che in genere tende a crescere costantemente con l’aumento di popolarità, ma che all’effettivo non è detto non possa spegnersi nel giro di non troppo tempo, com’è avvenuto in diversi casi. La nuova iniziativa però, punta a fornire delle cifre fisse al raggiungimento di determinati obiettivi su scala mensile, il che dovrebbe permettere quindi agli utenti selezionati di accaparrarsi uno stipendio.

Esatto, almeno al momento il colosso ha deciso di non rendere il tutto disponibile per ogni steamer affiliato, ma solamente per alcuni selezionati, con la possibilità di entrare a far parte del programma per chi non verrà scelto di sicuro attraverso selezioni future che si faranno vedere. Potete vedere nella foto qui di seguito, svelata da The Verge, di che si tratta.

Ovviamente, tutte le cifre in questione non sono pensate per sostituire l’attuale guadagno degli streamer, ma per aggiungersi a questo, fornendo quindi un’entrata ulteriore che non intacca in alcun modo quella principale, la quale ha modo di crescere esponenzialmente con l’aumentare del successo degli utenti, rimanendo però in ogni caso tutt’altro che stabile.