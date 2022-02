Tom Brady: la leggenda del Football protagonista di una commedia per Paramount

Ha da poco annunciato il suo addio al Football americano e già Tom Brady sta per vestire i panni dell’interprete: Paramount realizzerà un lungometraggio commedia con protagonista lo stesso Brady e che è stato descritto come un road trip. Il titolo del film sarà 80 for Brady.

Nel film con Tom Brady protagonista ci saranno anche Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno e Sally Field che vestiranno i panni di quattro amici appassionati dell’ex campione della NFL. Nel lungometraggio questo gruppo di amici deciderà di fare un viaggio per andare a vedere il Super Bowl del 2017, per vedere giocare Tom Brady. In quell’occasione il quarterback batté con i suoi New England Patriots gli Atlanta Falcons.

A dirigere il lungometraggio è stato chiamato Kyle Marvin, che ha scritto la sceneggiatura assieme a Michael Covino. Lo script è basato su un soggetto realizzato da Emily Halpern e Sarah Haskins. Marvin e Covino faranno da produttori esecutivi attraverso la Watch This Ready. Jeff Stott sarà l’altro produttore, assieme allo stesso Brady che coinvolgerà la sua compagnia, la 199 Productions.

