The Batman: il poster ufficiale di Bosslogic

Continuano a moltiplicarsi i materiali foto e video per The Batman, i cui poster e artwork stanno spopolando per la loro innegabile qualità: oggi è la volta di quello dedicato al Cavaliere Oscuro dall’artista Alan Chou in collaborazione con Bosslogic e LineageNYC.

Hi everyone, It's an honor to be part of working on official posters to celebrate #thebatman in collaboration with @Bosslogic and @LineageNYC, I can't wait to see this movie! @TheBatman pic.twitter.com/5QsFnw3PIB

— Alon Chou (@AlonChou) February 23, 2022