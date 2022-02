Pokémon: su Super! un intero weekend dedicato ai film del franchise

Su Super! il weekend che va dal 25 al 27 febbraio sarà dedicati ai Pokémon, con la messa in onda di tre film dedicati al franchise.

Su Super!, il brand a target bambini e ragazzi di Paramount Global presente in italia sul canale 47 del digitale terrestre, e sul 625 di Sky, si festeggiano i Pokémon, le creature immaginarie che gli umani possono catturare, allenare e far combattere per divertimento.

Nell’ultimo weekend di febbraio andranno in onda, uno al giorno, tre film diversi sui il Pokémon: si comincia venerdì 25 febbraio alle 20:00 con “Pokémon: L’ascesa di Darkrai”: in viaggio verso un torneo di Pokémon, i nostri avventurieri attraversano la città di Álamos, che ospita la Torre Spazio-Tempo. In compagnia della bellissima Alice, Ash e i suoi amici scoprono che qualcosa sta causando dei terribili incubi ai Pokémon e alle persone. Il Barone Alberto, un cittadino rispettato benché arrogante, è convinto che sia opera di Darkrai.

Sabato, 26 febbraio, alle 10:30 circa andrà in onda il film “Pokémon: Giratina e il Guerriero dei Cieli”, Giratina è l’unico abitante del Mondo Inverso, un universo sconosciuto parallelo al nostro. Adirato dagli sconvolgimenti al tempo e allo spazio causati da Palkia e Dialga, Giratina trascina quest’ultimo nel Mondo Inverso per affrontarlo; nella sfida è casualmente trascinato anche Shaymin, il Pokémon Gratitudine.

Mentre domenica, sempre allo stesso orario, 10:30 circa, sarà il momento della terza e ultima parte della trilogia “Pokémon: Arceus e il Gioiello della Vita”, in cui si scopre che il Pokémon leggendario Arceus è causa dei vortici che hanno generato le distorsioni spazio-temporali alle quali sono seguite le sfide tra Dialga e Palkia.