Oppo Pad, Oppo Enco X2 e il nuovo Oppo Watch 2 svelati

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto a che fare con molteplici anticipazioni riguardanti i prossimi prodotti pronti a essere lanciati legati al brand di Oppo, fra cui Oppo Pad, Oppo Enco X2 e il nuovo Oppo Watch 2, che ora sono stati svelati in via ufficiale da parte della compagnia, in attesa della possibilità che i device giungano anche nel nostro paese in futuro.

Parlando dell’Oppo Pad, troviamo i colori nero e aurora purple, oltre che un’edizione speciale in argento dell’artista James Jean. Il device si presenta con schermo LCD da 11 pollici e risoluzione di 2560X1600, oltre che con 120 Hz di refresh rate e HDR 10, offrendo nel mentre un livello di protezione dalle luci blu molto alto. Il SoC scelto è lo Snapdragon 870, con una batteria da 8.360mAh pronta a reggere il colpo, che supporta la ricarica rapida a 33 W. Non manca come anticipato il supporto a uno stilo dedicato con 4096 livelli di sensibilità della pressione. Il device si presenterà il 3 marzo nelle seguenti configurazioni, con questi prezzi al cambio attuale: 6 + 128 GB ($363), 6 + 256 GB ($427) e 8 + 256 GB ($474), con l’ultima versione limitata da 8 + 256 GB che aumenta il prezzo a circa 553$.

Per quel che riguarda gli Oppo Watch 2, troviamo un sistema ottimizzato con nuove funzionalità legate alla salute targate Oppo, con un focus nello specifico per quel che riguarda gli scii. Si parla di un device con schermo da 1,91 pollici AMOLED 3D, il quale si presenta con Snapdragon Wear 4100 all’interno, e con la possibilità di installare oltre 50 app disponibili. Il prezzo, al cambio attuale, è di 237$.

Fra le novità annunciate troviamo anche l’Oppo Enco X2, cuffie flagship che si presentano in collaborazione con il brand Dynaudio. Le cuffie puntano a offrire un suono super chiaro per quel che concerne la trasmissione, e sono state configurate dal noto musicista Joe Hisaishi. Non manca una rateo di trasmissione massimo di 900kpbs e un sampling rate di 96kHz/24bit, oltre che la certificazione Hi-Res Gold Standard. I device offrono una batteria dalla durata di 40 ore e il supporto alla ricarica wireless con un prezzo al cambio attuale di circa ($158). I preordini inizieranno l’8 marzo mentre il lancio avverrà nella giornata del 18.