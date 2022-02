Oppo Find X5, X5 Pro e X5 Lite in arrivo anche in Italia, scopriamo i dettagli

Oppo Find X5, X5 Pro e X5 Lite sono stati annunciati in via ufficiale da parte della compagnia, scopriamo quindi i vari dettagli dei dispositivi.

Dopo che molteplici rumor si sono susseguiti nel corso degli ultimi giorni, Oppo ha finalmente avuto modo di annunciare in via ufficiale i propri nuovi smartphone, i quali compongono una lineup davvero interessante, quella dei Find X5. All’infuori del modello base, si parla anche della versione Pro e di quella Lite, scopriamo quindi tutti i dettagli in questo approfondimento.

Partendo col Find X5 Pro, troviamo un display da 6,7 pollici OLED LTPO con risoluzione 3216×1440 e refresh rate variabile da 1 a 120 Hz per ottimizzare la batteria. La fotocamera scelta principale è da 50 MP, accompagnata da una 50 MP e da una 13 MP che supporta zoom ibrido 5x e zoom digitale 20x, con quella frontale invece da 32 MP. All’interno è presente il SoC Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM totali e 256 GB di memoria per l’archiviazione, oltre che una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W e wireless da 50 W.

Il modello medio della serie, il Find X5, offre uno schermo da 6,55 pollici OLED con risoluzione 2400×1080, con refresh rate non adattivo come il modello migliore a 120 Hz. In questo caso abbiamo a che fare con lo Snapdragon 888 e GPU Adreno 660, un mostro di potenza ancora una volta. La fotocamera da 50 MP come primaria non può mancare anche in questo caso, con un’ulteriore ultra grandangolare che arriva in aiuto assieme a un sensore da 13 MP aggiuntivo; ancora una volta 32 MP per i selfie. La batteria da 4.800mAh supporta la ricarica wireless a 80 W e quella wireless da 30 W.

L’ultimo gioiellino della nuova serie, il Find X5 Lite, offre un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e 90 Hz di refresh rate. Si passa a MediaTek con il Dimensity 900 5G e GPU Mali-G68, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS 2.2 per l’archiviazione. La fotocamera principale è questa volta da 64 MP, e viene accompagnata da un’ultra grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, con il sensore per i selfie da 32 MP. Troviamo qui una batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica da 65 W.

L’Oppo Find X Pro si presenterà in Italia in poco tempo con prezzo di 1.299,99 euro, il Find X5 costerà invece 999,99 euro e il Find X Lite abbassa il tutto a 499,99 euro. Dal 2 marzo al 24 aprile si potrà ottenere degli oggetti extra in omaggio, OPPO Enco X, OPPO Watch Free, caricatore wireless base 50 W e una Cover per il primo device, con il pacchetto che si riduce lasciando il caricatore per il modello intermedio e cambia con OPPO Enco Free 2, OPPO Band Sport e una Cover per il device Lite.