L’ammissione di Twitter: “rimossi per errore account che documentavano la crisi ucraina”

Twitter ha ammesso di aver rimosso per errore alcuni account utilizzati per documentare l’escalation delle azioni militari russe ai confini con l’Ucraina. L’incidente risale alle ore antecedenti all’invasione militare dell’Ucraina, iniziata nelle primissime ore di giovedì.

Stiamo monitorando con estrema attenzione ogni tentativo di promuovere una narrativa propagandistica e contraria a quanto concesso dalle nostre policy. In questo contesto, abbiamo ristretto l’attività di alcuni account commettendo un errore. Stiamo celermente revisionando le azioni prese in queste ore e abbiamo già ripristinato l’accesso a molti degli account sospesi per errore