Fast and Furious 10: Vin Diesel rivela l’inizio della produzione a Londra

Qualche settimana fa Vin Diesel aveva parlato dell’imminente inizio delle riprese di Fast and Furious 10, il penultimo capitolo della saga che accompagna da vent’anni gli appassionati di cinema d’azione: da poco l’interprete ha rivelato che la produzione sarebbe appena sbarcata a Londra.

Ecco cosa ha scritto l’attore sull’inizio della produzione di Fast and Furious 10 a Londra:

Fast è tornato a Londra, in mezzo a molte altre location sparse in giro per il mondo per il finale della saga. Speriamo di potervi rendere orgogliosi. Con tutto l’affetto di sempre.