Fast and Furious 10: Vin Diesel rivela che le riprese stanno per iniziare

Attraverso Instagram la superstar Vin Diesel ha rivelato che le riprese di Fast and Furious 10 stanno per iniziare. L’interprete lo ha rivelato attraverso un video in cui ha parlato della sua domenica trascorsa alle gare Nascar, tanto per entrare nel mood con l’inizio della produzione.

Qui sotto trovate il video in cui Vin Diesel annuncia che l’inizio delle riprese di Fast and Furious 10 è vicino.

L’interprete ha dichiarato:

Vi mando tutta la mia positività per questa incredibile domenica. Io ed i bambini abbiamo guardato le gare di Nascar a Los Angeles, ed è stata una cosa molto divertente. Siamo tutti proiettati verso le corse ora come ora, considerando che manca poco all’inizio delle riprese di Fast and Furious 10.

Universal Pictures ha deciso di spostare la data d’uscita di Fast and Furious 10, l’atteso penultimo capitolo della saga cinematografica con Vin Diesel protagonista, che anziché arrivare nelle sale cinematografiche il 7 aprile 2023, uscirà il 19 maggio 2023.

Il regista Justin Lin ha dichiarato che gli ultimi due film di Fast and Furious racconteranno un’unica storia. Ecco le sue parole: