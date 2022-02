Disclaimer: Sacha Baron Cohen in trattative per la serie di Alfonso Cuarón

Sacha Baron Cohen è in trattative per entrare a far parte della serie TV realizzata da Apple TV+ e da Alfonso Cuarón, intitolata Disclaimer.

Apple TV+ ha messo in cantiere la serie TV intitolata Disclaimer, che sarà realizzata da Alfonso Cuarón: per il progetto è stato chiamato in causa Sacha Baron Cohen, che è in trattative per unirsi al progetto. Il possibile ruolo dell’interprete non è stato però rivelato.

Disclaimer è tratto da un romanzo di Renee Knight, ed il progetto sarà diretto, scritto e prodotto Alfonso Cuarón. Oltre al coinvolgimento di Sacha Baron Cohen faranno già parte del progetto Cate Blanchett e Kevin Kline. La Blanchett vestirà i panni Catherine Ravenscroft, una giornalista che realizza documentari, mentre Kevin Kline farà uno scrittore molto vicino alla Ravenscroft.

La compagnia di Cuarón, la Esperanto Filmoj, ed Anonymous Content si occuperanno della produzione del progetto. Tra i produttori sono coinvolti Gabriela Rodriguez, David Levine, Dawn Olmstead, Steve Golin e Blanchett. Emmanuel Lubezki e Bruno Delbonnel faranno i direttori della fotografia della serie.

Ricordiamo che Sasha Baron Cohen è conosciuto per i film dedicati a Borat (l’ultimo dei quali è uscito nel 2020), e per aver realizzato lungometraggi come Il Dittatore. Mentre Apple TV+ ha da poco pubblicato il trailer di WeCrashed, la serie TV con Jared Leto e Anne Hathaway in uscita a marzo.