WeCrashed: Jared Leto e Anne Hathaway nel trailer della serie AppleTV+

AppleTV+ ha condiviso il trailer WeCrashed, la serie televisiva con protagonisti Jared Leto e Anne Hathaway, che interpretano due personaggio dietro alla start-up WeWork. Il telefilm debutterà sulla piattaforma streaming il 18 marzo.

Qui sotto trovate il trailer di WeCrashed.

Nel filmato si vede il fondatore di WeWork, Adam, che offre alle compagnie spazio di lavoro collettivi e relazioni di lavoro rivoluzionarie per gli Stati Uniti. Al fianco di Adam c’è la moglie Rebekah Neumann. I due hanno, in meno di dieci anni, creato una compagnia capace di arrivare al valore di 47 miliardi di dollari. Ma, proprio quando tutto sembra andare per il meglio il rapporto della coppia inizia a cambiare in peggio.

Il cast del telefilm comprende anche Kyle Marvin come Miguel McKelvey, che fa l’altro co-fondatore di WeWork. E poi ci sono anche America Ferrera e O-T Fagbenle.

WeCrashed è basato sul podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork. Lee Eisenberg e Drew Crevello hanno fatto da creatori e co-sceneggiatori e produttori esecutivi. La serie è diretta da John Requa e Glenn Ficarra, che hanno fatto da produttori esecutivi assieme a Charlie Gogolak, alla Hathaway, a Natalie Sandy, a Leto ed Emma Ludbrook, che hanno prodotto per Paradox. Mentre Hernan Lopez, Marshall Lewy e Aaron Hart sono i produttori di Wondery.