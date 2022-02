Daredevil e le altre serie Marvel / Netflix a marzo su Disney+?

Le serie Marvel / Netflix, capitanate da Daredevil, stanno per lasciare la piattaforma streaming per approdare, a quanto pare, su Disney+.

Un paio di settimane fa, senza annunci ufficiali, siamo venuti a scoprire che le serie Marvel / Netflix come Daredevil scompariranno dal catalogo della piattaforma streaming a partire dal primo marzo, verso un destino ancora ignoto. O forse no? Quello che molti si prefiguravano potrebbe, difatti, essere stato confermato: arriveranno su Disney+.

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Defenders, Iron Fist e The Punisher difatti sono ora presenti nella release schedule ufficiale canadese di Disney+, con la loro presenza sulla piattaforma Disney a partire dal 16 marzo, a precedere dunque Moon Knight.

Resta da capire se queste serie, precedentemente declassate a non canoniche/semi canoniche, torneranno a esserlo come da programmi iniziali, anche in seguito all’apparizione di Matt Murdock e Wilson Fisk all’interno del Marvel Cinematic Universe.

La data del 16 marzo, ad ogni modo, è al momento confermata solo per il Canada: nella newsletter italiana che vi abbiamo presentato qualche giorno fa non ve n’è menzione.

